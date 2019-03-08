ترمب: مفاوضات التجارة مع الصين إيجابية

أكد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أن المفاوضات التجارية مع #الصين تحرز تقدما، معربا عن تفاؤله بشأن إنهاء المواجهة التي استمرت ثمانية أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأبلغ ترمب الصحافيين في البيت الأبيض أن المحادثات "تسير بشكل جيد".

وتتهم واشنطن #بكين بممارسات تجارية غير عادلة بينها سرقة الملكية الفكرية، كما أنها تطالبها بإصلاحات في النظام الاقتصادي، لكن من غير المتوقع أن تقوم الصين بإصلاحات بارزة دون التعرض لضغوط معركة تجارية طويلة الأمد.

وتثير #الحرب_التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي شهدت تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار توترا في الأسواق منذ أشهر.

ويقول محللون إنه في الوقت الذي تواجه فيه الصين تباطؤا اقتصاديا، فإن بكين ستكون حريصة على إبرام صفقة، ومن المرجح أن تقدم تنازلات كبيرة.

وكانت وزارة #التجارة_الأميركية أعلنت أن #العجز_التجاري ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات، وبلغ 621 مليار دولار رغم جهود ترمب في خفض العجز.