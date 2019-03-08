هيئة الزكاة السعودية تنفي توجهات زيادة الـ 20%

نفت #هيئة_الزكاة_والدخل السعودية تقرير #بلومبرغ عن مباحثات لزيادة الزكاة في البنوك السعودية من 10% إلى 20% من الأرباح.

وقالت الهيئة في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء السعودية #واس إنها "توضح للعموم عدم وجود أي خطط حالياً لزيادة الزكاة في القطاع الخاص".

وبحسب بيانها "تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بدور في دعم اقتصاد المملكة، وجهودها المبذولة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص بما يتماشى ورؤية المملكة 2030".

وأكدت الهيئة التزامها اتباع "أفضل السبل والوسائل للقيام بواجبها المنصوص عليه في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتمثل في تحصيل الزكاة وفقًا لأعلى درجات الالتزام والكفاءة، وبأفضل الممارسات المهنية".

وقد أعلنت الهيئة عن "بدء استطلاع آراء العموم وأخذ مرئياتهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على محتوى اللائحة بحسب اختصاص الهيئة".

وقالت الهيئة إن استطلاعات الرأي "تفاعل معها جميع الأطراف ذات العلاقة بشكل إيجابي وأبدوا ملاحظاتهم حيالها، واستقبلت الهيئة تلك الملاحظات وأخذتها بعين الاعتبار".

وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها أبرمت تسويات وبمتابعة دائمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع عدد من المؤسسات المالية وغيرها لإقفال مواقفها الزكوية المعلقة، بما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد، وعاد للصالح العام بالنفع، وحفظ الجهد والوقت والتكلفة".

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أهمية "أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية دعمًا لاستقرار الأسواق المالية بما ينعكس على جاذبية الاستثمار ومبادئ الحوكمة والإفصاح العالمية".

وعبرت الهيئة عن استعدادها للرد على استفسارات "العموم بمن فيهم المكلفون والمستثمرون عبر قنوات التواصل المعتمدة لديها، بما في ذلك البوابة الرسمية للهيئة، وحسابات التواصل الاجتماعي".