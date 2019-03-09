الصين: نعمل ليلا ونهارا لاتفاق تجارة مع أميركا

قال وانغ شو وين، نائب وزير التجارة الصيني يوم السبت، إن #الصين و #الولايات_المتحدة ما زالتا تعملان ليلا ونهارا للتوصل لاتفاق تجاري يحقق مصالح الجانبين وآمال العالم.

ويشارك وانغ بشكل كبير في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة .

وقال وانغ خلال مؤتمر صحافي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، إنه متفائل بشأن المفاوضات مع واشنطن، وإن الجانبين يعملان على التوصل لاتفاق لإنهاء التعريفات الجمركية التي فرضها كل جانب على الآخر خلال الحرب التجارية، لأن التعريفات المتبادلة لا تفيد أيا من الطرفين.

ولكنه قال إن أي آلية تجارية يتم تحقيقها لابد أن تكون متساوية وعادلة.

وقال كليت ويليمز المستشار التجاري للبيت الأبيض، إن مسؤولي إدارة الرئيس دونالد #ترمب لم يقدموا أي خطط جديدة لإرسال فريق إلى الصين لإجراء #محادثات_تجارية مباشرة على الرغم من أنه مازال هناك عمل كثير يتعين إنجازه من أجل التوصل لاتفاق.