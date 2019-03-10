التضخم يقفز فوق المتوقع بمدن مصر لـ14.4% في فبراير

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى 14.4 بالمئة في فبراير شباط من 12.7 %، في يناير.

ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.7%، في فبراير شباط من 0.6 %، في يناير.



وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الأرقام أعلى من التوقعات سواء على أساس شهري أو سنوي... يبدو أن أسعار الخضراوات والفاكهة ستظل هي التحدي لانخفاض أرقام التضخم. نتوقع أن تصل #معدلات_التضخم_في_مصر إلى 13.5-14.5%، من الآن وحتى سبتمبر المقبل".



وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في #مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وعزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للتعبئة الارتفاعات إلى زيادة أسعار الخضراوات والدواجن والألبان.

وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.



يشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.