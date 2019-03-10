الزوم: نظام المنافسة يشجع الاستثمار الأجنبي في السعودية

أكد محافظ الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، د.عبدالعزيز الزوم لـ"العربية" ، أن #نظام_المنافسة الجديد، سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولة وحدها بتقديم السلع والخدمات.

وقال: "نظام المنافسة الجديد يشجع الاستثمار الأجنبي في المملكة، حيث إن الهيئة العامة للمنافسة تعمل على إزالة معوقات الدخول إلى بعض القطاعات".

كما أن النظام الجديد سيعطي فرصة لجميع الشركات في دول العالم، لاستثمار مواردها وفق بيئة جيدة وعلى أعلى مستوى من التعاملات الاقتصادية.

وبين الزوم أن أبرز ملامح نظام المنافسة الجديد الصادر من #الهيئة_العامة_للمنافسة ، هو تحفيز وتشجيع رواد الأعمال، ورفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع الاقتصادي وإزالة معوقات دخول الأسواق أمام المنشآت.

وشدد على أن #رؤية_2030 مكنت من تحديث الأنظمة والرؤية العامة لـ #الاقتصاد_السعودي ، وهذا ما يعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي.