ماذا يعرف المصريون عن مرشح السيسي لتطوير قطاع النقل؟

كلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بالإشراف على تطوير مرفق سكك حديد مصر، والانتهاء من أعمال التطوير بموجب الخطط الموضوعة. وتترقب مصر اختيار وزير جديد للنقل.

وقال الرئيس المصري في كلمته خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة، إنه رشح كامل الوزير لتولي الإشراف على قطاع النقل. لكن تحديد اسم وزير جديد للنقل في مصر لم يحسم بعد.

يأتي ذلك بعد أيام من وقوع حادث محطة مصر الذي راح ضحيته أكثر من 20 شخصاً وأصيب العشرات، وذلك إثر انفجار جرار #قطار بدون سائق بعدما خرج عن مساره واصطدم بالحاجز الخرساني، وثبت أن قائده كان يتعاطى المخدرات.

وقال اللواء كامل الوزير، خلال الندوة التثقيفية: "مش هنام وهنواصل الليل بالنهار، وهايلاقوني في وسطهم يوم الجمعة الصبح، وهايلاقوني في وسطهم بالليل والفجر".

وتابع قائلاً: "هنوعد أن وزارة النقل تكون من أنجح وأحسن وزارات الدولة وهتبقى قاطرة التنمية لكل مصر".

واللواء كامل الوزير هو قائد ومهندس عسكري كان قد تخرج من الكلية الفنية العسكرية الدفعة 17 في 1 يوليو 1980 تخصص إنشاءات، وحاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

كما حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحصل أيضاً على الدورة العليا لكبار القادة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وتدرج "الوزير" في العمل داخل الهيئة الهندسية والتحق بجميع الوظائف القيادية في سلاح المهندسين، ووصل إلى مدير سلاح المهندسين واستمر في العمل به 3 سنوات.

وفي يوليو 2014 تم تكليفه رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفي ديسمبر 2015 تمت ترقيته إلى منصب رئيس تلك الهيئة.

وأشرف "الوزير" على عدد من المشاريع القومية المهمة، حيث كان المشرف العام على مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والمشرف العام على تطوير هضبة الجلالة بالعين السخنة.

كما تولى الإشراف العام على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، والمشرف العام على محور روض الفرج، وأيضاً المشرف العام على كوبري سندوب "كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة".