وزير مالية مصر: نستهدف نموا يفوق 6% في الموازنة المقبلة

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط في مقابلة مع قناة "العربية" إن أبرز ملامح موازنة العام المالي الجديد هي خفض العجز والتنمية البشرية ونمو يتجاوز الـ6%.

وأضاف معيط "نستهدف نموا عند 6.1% وخفض العجز من 17% الى 7%".

وأشار إلى أن #الحكومة_المصرية تعتزم التوسع فى الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة العام المقبل.

وقال معيط "معدلات #العجز_الكلي تقترب من 17%، ونستهدف عجز 7%، وهذا يعتبر إنجازا كبيرا، لأن خفض العجز مهم جدا لتحسين الخدمات والمعاشات والأجور، كما أنها موازنة ستركز على التنمية البشرية وسندخل في البنية التحتية".

وأوضح معيط أن تحقيق معدلات نمو بأكثر من 6% كان حلما كبيرا، لافتا إلى أن المواطنين سيشعرون بالتحسن عبر توفير الوظائف ودعم القوة الشرائية للجنيه، وسنتجه بعد ذلك لدعم الاقتصاد الحقيقي مثل الزراعة والصناعة.