ترمب يسعى إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي 5%

قال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيقترح في ميزانيته للسنة المالية 2020 يوم الاثنين تخفيض الكونغرس الإنفاق غير الدفاعي 5% وزيادة الإنفاق على الجيش والرعاية الصحية لقدامى المحاربين وأمن الحدود.

ومن المقرر نشر اقتراح ترمب على الموقع الإلكتروني لمكتب الإدارة والميزانية. ومن المتوقع أن يكون ذلك أول جزء من معركة ترمب المريرة هذا العام بشأن التمويل مع الكونغرس الذي يسيطر على الموارد المالية الاتحادية.



ومن المتوقع أن يرفض الكونغرس اقتراح الرئيس الجمهوري بشأن الميزانية. ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب. وتحتاج ميزانيات الإنفاق عادة إلى 60 صوتا لإقرارها في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو والذي يسيطر الحزب الجمهوري على 53 مقعدا فيه.