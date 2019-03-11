رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لا عجلة لتغيير وتيرة الفائدة

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إن المجلس "لا يشعر بأي عجلة " لتغيير مستوى #أسعار_الفائدة من جديد مع متابعته لكيفية تأثير تباطؤ #الاقتصاد_العالمي على الأوضاع المحلية في الولايات المتحدة.



وقال باول في مقابلة تلفزيونية إن المستوى الحالي لأسعار الفائدة "مناسب".



وأضاف أن التباطؤ الاقتصادي في الصين وأوروبا وقضايا عالمية أخرى تشكل حالياً أكبر خطر على المستقبل الاقتصادي الأميركي الذي يعد باستثناء ذلك في وضع قوي.

وأشار باول إلى أنّ وتيرة النموّ يجب أن تتباطأ هذا العام لكنّه استبعد خطر الركود في الوقت الحالي. وقال "لا يوجد سبب لعدم استمرار نموّ الاقتصاد". أما على صعيد المخاطر، فاعتبر باول أنّ الجريمة السيبرانية تمثل خطراً كبيراً.

إلى ذلك، قال جيروم باول الذي واجه في السابق انتقادات لاذعة من دونالد ترمب، في مقابلة الأحد إنّ الرئيس الأميركي لا يُمكنه إقالته من منصبه.

وأوضح باول في مقابلة تلفزيونية " أنّ "القانون واضح، لديّ ولاية مدّتها أربع سنوات. وإنّني أعتزم أن أؤدّيها بالكامل".

ومع ذلك، رفض باول انتقاد ترمب أو الكلام عن المحادثات الخاصّة بينهما، قائلاً إنّه "لن يكون مناسبًا" بالنسبة إليه أن يفعل ذلك.

وتابع "أحاول عدم التّعليق على الرئيس. لا أعتقد صراحة أن من المناسب لي أن أُعلق على الرئيس أو على أي مسؤول آخر".

وقد انتقد ترمب باول مرارا بسبب رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.