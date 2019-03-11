لماذا لا يشعر المصريون بنمو الاقتصاد في حياتهم؟

برر مسؤول كبير بالبنك الدولي عدم شعور المصريين بتحسن الاقتصاد حتى الآن رغم سير برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل جيد، بأن نمو الاقتصاد وحده لا يكفي.

وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقة مع الأمم المتحدة، الدكتور محمود محيي الدين، إن مصر تسجل معدلات نمو قوية وزيادة في الدخل القومي، لكن لماذا لا يشعر المواطن العادي بهذا التحسن في حياته؟.

وتسبب تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية في إعلان مجموعة من القرارات التي تسببت في ارتفاع قياسي في معدلات التضخم بعد تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري في نوفمبر من العام 2016.

وأوضح "محيي الدين" في تصريحات على هامش مشاركته خلال فعاليات المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لمنتدى #البحوث_الاقتصادية المنعقد بالكويت، أن النمو وحده لا يكفي، وحتى يشعر به المجتمع فيجب أن يكون أيضاً نمواً محلياً، أي توطين التنمية والعمل على رسم وتخطيط ما يفيد ما تحتاجه كل مدينة وكل قرية على حدة، وهذا مرتبط بالتمويل العام والخاص والمشاركة فيه وإتاحة فرص العمل، ويكون لكل محافظة ما يكفي أهلها إلا أن أرادوا التنوع.

وأشار إلى أن المؤشرات التي حققها #الاقتصاد في الفترة الأخيرة التي يعرفها الجميع وهي زيادة النمو عن متوسطات 5% بمقياس زيادة الدخل القومي، تعد مؤشرات لا بأس بها، وهي أعلى من متوسطات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تقل عن ذلك بنحو 2%.

وأشاد ببرنامج #مصر_2030 الذي تنفذه #الحكومة_المصرية حالياً ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي والإداري، مؤكداً أن هذا البرنامج هو برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية السبعة عشر التي تم التوافق عليها في الأمم المتحدة وتتعلق بأربع مجموعات من المؤشرات.

وقال إن المؤشرات تشمل #النمو_الاقتصادي ومدى شموله، والتنمية الاجتماعية وخدمات مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، والبيئة وتغيرات المناخ، والحوكمة وإدارة الاقتصاد.

وأكد أن #مصر تقدمت بمراجعة طوعية لبرنامجها للأمم المتحدة مرتين حتى الآن كان آخرها خلال العام الماضي.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو قدره 6% خلال العام المالي 2049 /2020 وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية في مصر.

وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي، تستهدف الحكومة المصرية تحقيق 6.17 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، متوقعة تحقيق 5.25 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.