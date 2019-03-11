هل يمكن أن يتحول الضوء إلى بيانات في المستقبل؟

يتزايد استهلاك البيانات عبر الـ Wi Fi بنسبة 60% سنوياً، مما يعني أن موجات #ترددات_الراديو التي تعمل عليها الـ Wi Fi أصبحت مشبعة اليوم، وقريباً لن تتمكن الشبكات من تلبية الطلب.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد على التقنية، طرحت شركة Pure Li Fi توجهاً جديداً لتوليد البيانات عن طريق الضوء.

فعندما يدخل تيار كهربائي في #مصباح LED يتحول هذا التيار إلى ضوء، وبما أن مصابيح الـ LED هي عبارة عن أجهزة إلكترونية، لذا يمكن تحويل هذا الضوء باستخدام سرعة فائقة إلى تيار كهربائي من جديد قادر على حمل البيانات أو "DATA" مشابه لكيفية عمل الجهاز العصبي ولكن للإنترنت.

ولا يعتبر هذا التطور التقني بديلاً عن #شركات_الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت، حيث لا تزال الحاجة لهذه الشركات لتوفير خدمات الإنترنت عبر الأسلاك لتصل إلى بيتك أو مكتبك.

وتساعد خدمة الـLI FI على توزيع شبكات الاتصال بصورة أكثر أماناً وأسرع بنحو ثلاث مرات من موجات ترددات الراديو التي أصبحت مشبعة اليوم، إذ يتزايد #استهلاك_البيانات عبر الـ WI FI بـ60% سنوياً! مما يعني أنه قريباً لن تتمكن شبكات الـ WI FI من تلبية الطلب المتزايد.

ويتم نقل واستلام البيانات بواسطة الـ LI Fi بنفس الوقت مما يعني سرعة فائقة في استخدامات #الإنترنت وخاصةً تطبيقات الاتصال مثل SKYPE وتطبيقات الواقع الافتراضي وتحميل الفيديوهات التي تستهلك حالياً 80% من البيانات اللاسلكية.