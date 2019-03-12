السعوديون على موعد مع 4500 وظيفة بمشاريع طاقة متجددة

لاقت مشاريع الجولة الثانية من برنامج #السعودية للطاقة المتجددة، إقبالا قويا من قبل الشركات المحلية والأجنبية وهي تستهدف توليد 1500 ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار.

وستخلق المشاريع 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.

ومع تواصل جهود السعودية لتوليد نحو 60 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 أظهرت معدلات الطلبات المرتفعة من قبل الشركات على مشاريع الجولة الثانية من برنامج الطاقة المتجددة جاذبية هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتقدمت 256 شركة بطلبات التأهيل للمشاريع الـ 7 المطروحة، منها 100 شركة محلية مقارنة بـ 75 شركة تقدمت لمشروع مدينة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقوة 300 ميغاوات، و38 شركة تقدمت لمشروعة دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميغاوات في 2018.

وتتوزع هذه المشاريع على 7 مناطق مختلفة في السعودية، من بينها المدينة المنورة ورابغ وجدة تركز على توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة تتجاوز 1500 ميغاوات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.

وفي سياق متصل، أفاد خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أنه على الشركات المتأهلة إظهار خبرة واسعة في مشاريع الطاقة المتجددة، كما يجب على الشركات الأجنبية الاستعانة بخبرات محلية لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة الضرورية في العمل مع الشركات العالمية، ما يؤهلها مستقبلا للتقدم لمشاريعها الخاصة.