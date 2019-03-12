انطلاق معرض الطيران السعودي الأول وصفقات ضخمة منتظرة

ينظم نادي الطيران السعودي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران #معرض_الطيران_السعودي الأول في المملكة بمشاركة 750 جهة من الطيران التجاري والدفاع والفضاء والبنية التحتية للمطارات.

ويوضح مراسل "العربية" هاني صفيان، أن هذا المعرض هو المعرض السعودي الأول، يضم أكثر من 80 طائرة، و250 شركة طيران وشركات تصنيع وشركات تقنية التي تتواجد على مدرج تم تخصيصه لهذا المعرض، "وهو يعد أطول مدرج يقام في معرض دولي بطول 4 كيلومترات على مساحة 100 ألف متر مربع".

وكشف هاني صفيان أنه من المنتظر توقيع عدد من الصفقات التجارية، سواء صفقات تبادل شركات الطيران الخدمات فيما بينها وأيضا من حيث التصنيع.

ولفت إلى أن المعرض لا يقتصر على الطائرات المدنية بل أيضا #طائرات_عسكرية تحاول أن تعقد شراكات استراتيجية مع #الشركات_السعودية التي تقوم بعمل وتصنيع عدد من قطع الطائرات الداخلية والخارجية.