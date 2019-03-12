ماي تعود بـ3 تعديلات على خطة بريكست.. فهل ترى النور؟

زيارة خاطفة لتيريزا #ماي إلى ستراسبورغ توّجت بتعديلات على خطة #البريكست قد تجعلها ترى النور في البرلمان البريطاني.

التعديل الأول، يقلل من مخاطر بقاء #بريطانيا ضمن آلية الباك ستوب لوقت طويل، ويلزم الطرفين بالعمل لإيجاد بديل للباك ستوب بحلول ديسمبر 2020.

الأمر الثاني الذي تم الاتفاق عليه، وهو بيان أحادي أو ما يعرف بالـ Unilateral Declaration وهو يسمح لبريطانيا بالخروج من الـBackstop ، في حال لم تتوصل إلى أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أو في حال لم يتعامل الاتحاد الأوروبي بشكل بناء لإيجاد حل في العلاقة التجارية وذلك بعد اللجوء للتحكيم.

الأمر الثالث، هو تعهد مشترك من الطرفين بتسريع المفاوضات التي ستحكم العلاقة المستقبلية بينهما.

وفي الوقت الحالي، يتم التدقيق على هذه الأمور الثلاثة الآلية الملزمة، البيان المشترك، والبيان الأحادي.

هذا وينتظر الجميع الرأي القانوني للمدعي العام Geoffrey Cox، ما قد يكون أحد الأمور الرئيسية التي قد تغير آراء الكثير من النواب في البرلمان البريطاني في تصويت اليوم الحاسم.

علق رئيس المفوضية الأوروبية #جان_كلود_يونكر على الصفقة بأنها الأفضل، داعياً المشرعين البريطانيين إلى تبنيها أو عدم الخروج من الاتحاد.