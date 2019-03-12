وزير فرنسي: بريطانيا أمام خيارين "بريكست" سهل وآخر صعب

قال الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية إن على #البرلمان_البريطاني الاختيار بين بريكست "سهل" وآخر "صعب".

وأضاف:" اتفاق بريكست المطروح أمام ماي هو أفضل الحلول".

وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي معارضة مستمرة لاتفاق الانفصال الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي على الرغم من التغييرات "الملزمة قانونًا" التي تأمل أن تؤدي إلى دعم البرلمان للاتفاقية.

وسيجري مجلس العموم في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء تصويتا بعد أن قدمت محادثات اللحظة الأخيرة مع #الاتحاد_الأوروبي تطمينات، قالت ماي إنها تعني أنه لا يمكن استخدام الاتفاق لتقييد بريطانيا بالكتلة إلى أجل غير مسمى.

وأعرب كل من المتحدث باسم شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، والنائب المحافظ دومينيك غريف عن شكوكهما حول ما إذا كانت ماي قد حصلت على تنازلات جوهرية.

وتوجهت ماي إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية مساء الاثنين لإجراء محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وفي مؤتمر صحافي، أعلنا عن تغييرات تهدف إلى التغلب على مخاوف النواب بشأن البنود الهادفة إلى ضمان بقاء الحدود بين #أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية مفتوحة بعد #البريكست.