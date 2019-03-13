"الأوروبي": بريطانيا صوتت على آخر فرصة للحصول على اتفاق

قال المفوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي إن #البرلمان_البريطاني صوت على آخر فرصة له للتوصل إلى اتفاق حول البريكست، و إن الاتحاد الأوروبي فعل كل ما بوسعه مؤكداً أن السلطات مستعدة نسبيا لسيناريو الخروج دون اتفاق فيما يخص الاستعدادات الجمركية.

وأضاف المفوض الاقتصادي أنه على البريطانيين أن يقولوا الآن ماذا يريدون بعد أن عبروا عما لا يريدونه.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أصبح السيناريو المرجّح.

وأضاف الوزير، أن #ألمانيا استعدّت مسبقا للاحتمال الأسوأ، مشيرا إلى أنه لا يزال يأمل أن تتمكن بريطانيا من تجنّب الخروج غير المنظّم من الاتحاد.

ورفض البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء وللمرة الثانية اتفاق "البريكست المعدل"، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، فيما يعمق أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، قبل 17 يوماً فقط على الموعد المقرر للمغادرة.

وصوَّت البرلمان ضد الاتفاق المعدل الذي توصلت إليه ماي بأغلبية 391 صوتاً، مقابل 242 بعدما أخفقت المحادثات التي أجرتها في اللحظات الأخيرة مع زعماء الاتحاد أمس في تبديد مخاوف منتقديها.