بارنييه: لن تكون هناك فترة انتقالية بدون اتفاق بريكست

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه النواب البريطانيين من "الوهم الخطير" بأنهم يمكن أن يستفيدوا من اتفاق حول فترة انتقالية بدون وجود اتفاق للخروج.

وكتب بارنييه في تدخل دراماتيكي فيما يستعد النواب البريطانيون للتصويت على اتفاق توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل "بالاستماع إلى النقاش في مجلس العموم يبدو أن هناك وهما خطيرا بأن #بريطانيا يمكن أن تستفيد من مرحلة انتقالية في غياب اتفاق للانسحاب".

وأضاف "دعوني أكون واضحا: الأساس القانوني الوحيد للانتقال هو اتفاق انسحاب. وعدم وجود اتفاق انسحاب يعني عدم وجود مرحلة انتقالية".

ويرجح أن يرفض البرلمان الاتفاق المعدّل ما يثير المخاوف من #خروج_بريطانيا من أكبر شريك تجاري لها في 29 مارس دون اتفاق، ما يمكن أن يدخلها في فوضى اقتصادية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وتشكل ترتيبات المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد جزءا من الاتفاق، ولكنها تحتاج إلى موافقة البرلمان لكي تصبح سارية.

وقال بعض النواب الداعمين لبريكست إن الاجراءات الطارئة التي أعلن الاتحاد الأوروبي أنها ستطبق في حال عدم التوصل الى اتفاق ستكون فعليا اتفاق انتقال مصغّراً، وهو ما يرفضه المسؤولون في بروكسل.