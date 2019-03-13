كيف استقبلت أوروبا رفض البرلمان البريطاني لخطة بريكست؟

قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه #الاتحاد_الأوروبي وبريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد "زاد بشكل كبير" من خطر الخروج "بدون اتفاق".



وقال المتحدث "نأسف لنتيجة التصويت الذي جرى الليلة... لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل لاتفاق... من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك".



وأضاف "في الوقت الذي لم يتبقَّ فيه سوى 17 يوما على 29 مارس زاد تصويت اليوم بشكل كبير من احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق... إذا قدمت المملكة المتحدة طلبا منطقيا للتمديد فإن دول الاتحاد السبع والعشرين ستدرس ذلك وتقرره بالإجماع".

إلى ذلك، استبعد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن خروج #بريطانيا من التكتل فعل المزيد لمساعدة لندن على التوصل لاتفاق بشأن انسحاب منظم، قائلا بعد أن رفض النواب البريطانيون عرض #بروكسل إن هذا المأزق لن يجد طريقا إلى الحل إلا في بريطانيا.



وأضاف "الاتحاد الأوروبي فعل كل ما في وسعه للمساعدة في إنجاح اتفاق الانسحاب... المأزق لا يمكن حله إلا في بريطانيا. استعداداتنا ‭‭'‬‬لعدم التوصل لاتفاق‭‭'‬‬ باتت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى".

من جهه أخرى، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده "للنظر" في طلب بريطاني "دوافعه مبررة" لإرجاء #بريكست، بحسب ما أعلنت متحدّثة باسم التكتّل بعد رفض البرلمان البريطاني بغالبية كبيرة الاتفاق الذي تم التوصّل إليه بين رئيسة الوزراء البريطانية وبروكسل.

وقالت متحدّثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، "إذا قدّمت المملكة المتحدة طلبا مبرر الدوافع للتمديد، فإن الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر فيه واتّخاذ قرار بالإجماع".