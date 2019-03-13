مصر تنفي امتلاكها طراز بوينغ المنكوب وتمنعه على أراضيها

قررت مصر منع إقلاع أو هبوط #طائرات_بوينغ ماكس 737 من أراضيها.

واتخذت سلطة الطيران المدنى المصرى قراراً احترازياً لصالح سلامة الركاب والطيران بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينغ من طراز البوينغ ماكس 737 فى الأجواء و المطارات المصرية.

وقالت وزارة الطيران المصرية في بيان رسمي إنه تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم، وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف لشركه الخطوط الجويه الإثيوبية لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.

وذكرت الوزارة أنه يجري حالياً عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية و الشركة المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية.

وأضافت أن شركة مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات #بوينغ ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.

وكان عدد من دول العالم قد قام بتعليق تشغيل طراز "737 ماكس 8" من طائرات #بيونغ، وهو الطراز الذي تحطمت منه طائرتان في غضون 5 أشهر الأولى للخطوط الإندونيسية والثانية للخطوط الإثيوبية قبل أيام.

ومن بين الدول التي حظرت هذا الطراز كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة لعدد من الدول العربية تحليق هذا الطراز في مجالها الجوي.