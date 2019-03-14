البرلمان البريطاني يباشر تصويتاً على تأجيل موعد بريكست

باشر اليوم الخميس مجلس العموم البريطاني تصويتا على تأجيل موعد #بريكست.

وبيّنت مراسلة "العربية" كارينا كامل، التعديلات التي تم اختيارها للتصويت لاحقا عليها اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت غرينتش.

واللافت، بحسب كارينا كامل، أن المتحدث باسم البرلمان البريطاني جون بيركو لم يختر التعديل الذي يقوم باستبعاد إجراء استفتاء ثانٍ، مع العلم أن 127 نائبا كانوا قد أيدوا سابقاً تعديلا يطالب بإلغاء إجراء استفتاء ثان، ما يعني أنه فتح الباب مجددا أمام إجراء استفتاء للمرة الثانية.

والتعديلات التي سيتم التصويت عليها، بحسب معلومات مؤكدة هي:

- تمديد المادة 50 لإجراء استفتاء ثان.

- تعديل يطالب بتصويت إرشادي منح البرلمان فرصة لإجراء عدد من التصويتات الإرشادية للوصول إلى حل يوافق عليه الجميع.

- الخطة البديلة التي يطالب بها حزب العمال، وهي أن تظل بريطانيا في وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي لأجل غير مسمى.

بعد ذلك، سيتم التصويت على تمديد البريكست من 29 مارس لنهاية يونيو، في حال توصلت الحكومة لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الأربعاء القادم.

أما في حال عدم التوصل لاتفاق، من المرجح أن نضطر لتمديد البريكست لفترة أطول أو لأجل غير مسمى.

وبحسب معلومات غير مؤكدة، فإن الحكومة قد تعيد التصويت مرة ثالثة على اتفاق الطلاق إما يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم.

وإذا سقطت الخطة ستحاول تيريزا ماي العودة إلى بروكسل، الخميس القادم، لمحاولة إيجاد حل.

اجتماع اليوم يأتي بعد رفض البرلمان أمس خيار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي من الأحوال، ما يضع بريطانيا على الطريق إلى تأجيل موعد الخروج إلى ما بعد التاسع والعشرين من مارس.

وصوت 321 عضوا ضد الخروج دون اتفاق، مقابل 278 صوتوا لصالحه.

وعلى إثر التصويت أمس، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي في كلمة لها، أن بريكست قد يؤجل لفترة طويلة إذا لم يوافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل في الأيام المقبلة.

وأضافت أن الموافقة ستعني "تمديداً تقنياً قصيراً ومحدوداً"، وما عدا ذلك، "ستكون هناك حاجة لتمديد أطول بكثير"، بعد موعد 29 آذار/مارس المحدد مبدئياً للانفصال.

إلى ذلك، اقترحت ماي تصويتا جديدا على اتفاق بريكست بحلول 20 آذار/مارس.

ويناقش البرلمان اليوم مذكرة تيريزا ماي التي تقترح تنظيم تصويت جديد على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 20 آذار/مارس، بحسب ما أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأربعاء.