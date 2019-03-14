بعد الصين.. ترمب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية

هدد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الاتحاد الأوروبي، قائلا: "إذا لم يجر الاتحاد محادثات معنا فإننا سنفرض رسوما جمركية على منتجاتهم".

وفي سياق منفصل، قال ترمب إن الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا في محادثات التجارة مع الصين، لكنه لا يمكنه أن يؤكد أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد ترمب، متحدثا إلى الصحافيين في البيت الأبيض، أن إدارته تحصل على ما يجب أن تحصل عليه في المحادثات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الأربعاء، أنه ليس أبداً "في عجلة من أمره" لإبرام اتفاق تجاري مع #الصين، مشدداً على أنه يريد "اتفاقاً جيداً" قبل كل شيء.

وأفاد ترمب في تصريح بالبيت الأبيض: "إذا لم يكُن (الاتفاق) جيداً فلن نُبرم" اتفاقاً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك "فرصاً جيدة جداً" لتوصل البلدين إلى اتفاق.

وأجرى كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين محادثات هاتفية، الثلاثاء، لمناقشة الخطوات التالية في #المحادثات_التجارية ، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، فيما أعلن #البيت_الأبيض أنه لم يتم بعد تحديد موعد لقمة بين الرئيسين الأميركي والصيني.