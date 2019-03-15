ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.5% في فبراير

أكد مكتب إحصاءات #الاتحاد_الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة ارتفاع #التضخم بمنطقة اليورو كما كان متوقعا في فبراير/شباط، لأسباب على رأسها ارتفاع تكاليف الخدمات والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ.



وأكد يوروستات تقديراته السابقة بأن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو، البالغ عددها 19 دولة، ارتفعت 0.3% على أساس شهري إلى زيادة نسبتها 1.5% على أساس سنوي، لتتسارع من وتيرة بلغت 1.4% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني.



ويرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء التضخم دون 2% بقليل على المدى المتوسط، لكن التضخم ظل دون هذا المستوى المستهدف بكثير منذ 2013.



وقال يوروستات إن زيادة أسعار الخدمات ساهمت بمقدار 0.61 نقطة في إجمالي النتائج على أساس سنوي في فبراير شباط، فيما أضافت الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ 0.44 نقطة أخرى وزادت أسعار الطاقة 0.35 نقطة.



وباستثناء الطاقة والأغذية غير المصنعة، والتي تتسم أسعارها بالتقلب، أو ما يطلق عليه المركزي الأوروبي التضخم الأساسي ويراقبه لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، تكون الأسعار قد زادت 0.3% على أساس شهري و1.2% على أساس سنوي، دون تغيير عن المسجل في يناير كانون الثاني.