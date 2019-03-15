الاتحاد الأوروبي: على بريطانيا تقديم مبررات لأي تأجيل

قالت المفوضية الأوروبية إن #بريطانيا سيتعين عليها أن تبرر أي طلب لتأجيل الخروج من #الاتحاد_الأوروبي قبل نهاية الشهر الحالي وإن زعماء الاتحاد سيعطون أولوية لتفادي تعطيل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أثناء دراسته.



وأشار المفوضية إلى اقتراعات في البرلمان الأوروبي سعيا إلى تأجيل انفصال بريطانيا، قال متحدث باسم المفوضية "طلب لتمديد المادة 50 يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين".



وأضافت أن مجلس زعماء دول الاتحاد "سيدرس مثل هذا الطلب مع إعطاء أولوية للحاجة إلى ضمان أداء مؤسسات الاتحاد الأوروبي لوظائفها مع الأخذ في الاعتبار الأسباب ومدة تمديد محتمل".



ومن المنتظر أن يجتمع المجلس يومي الخميس والجمعة المقبلين.