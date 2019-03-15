البرلمان البريطاني يوافق على اقتراح يسمح بتأجيل بريكست

أعطى #البرلمان_البريطاني يوم الخميس موافقة للحكومة للسعي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ووافق المشرعون بأغلبية 412 صوتا ضد 202 على اقتراح من الحكومة، يسمح لها بأن تطلب تأجيل موعد الخروج من الاتحاد.



وتعافى #الجنيه_الإسترليني من بعض خسائره أمام الدولار الأميركي واليورو الأوروبي عقب تصويت البرلمان.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، يوم الخميس إن الحكومة وافقت على مضاعفة جهودها لتأمين اتفاق #بريكست، وذلك قبل أن يصوت البرلمان بأغلبية ساحقة على السعي إلى تأجيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.



وقال المتحدث "مجلس الوزراء وافق بشكل جماعي على مضاعفة تصميمه في العمل على تنفيذ نتيجة الاستفتاء لمغادرة الاتحاد الأوروبي، بتأمين دعم لاتفاق".



وأضاف أن مجلس الوزراء متحد حول السماح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق. لكنه أضاف أن الحكومة ما زالت تجهز لخروج بدون اتفاق.



وقال إن ماي تريد وتسعى جاهدة إلى أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس.