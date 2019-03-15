بارنييه: اتفاق بريكست الحالي هو الوحيد المتاح

قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي #الاتحاد_الأوروبي في محادثات بريكست يوم الخميس إن الاتفاق الحالي الذى أبرمته بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد هو الوحيد المتاح.



وممسكا بنسخة من معاهدة الانسحاب التي رفضها #البرلمان_البريطاني مرتين، قال بارنييه "إذا كانت المملكة المتحدة ما زالت تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي وإذا كانت تريد المغادرة بطريقة منظمة، وهو ما تقوله رئيسة الوزراء، عندئذ فإن هذه المعاهدة، في شكلها الحالي، التي تنظم الانفصال المنظم.. هذه المعاهدة هي الوحيدة الممكنة والمتاحة".



وأضاف قائلا "حتى نواصل المسير، فإننا نحتاج ليس إلى أن يكون لدينا تصويت سلبي ضد المعاهدة أو ضد الخروج بدون اتفاق، بل إلى تصويت بناء وإيجابي".