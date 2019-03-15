ترمب: أميركا تسير بشكل جيد في محادثات التجارة مع الصين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة تسير بشكل جيد جدا في محادثات التجارة مع الصين، لكنه لا يمكنه أن يؤكد أن اتفاقا نهائيا سيتم الوصول إليه.



ومتحدثا إلى الصحافيين في البيت الأبيض، قال ترمب "نحن نبلي بلاء حسنا جدا في المحادثات مع الصين... نحصل على ما يجب أن نحصل عليه، وأظن أننا نحصل عليه بشكل سريع نسبيا".



وأضاف قائلا "فيما يتعلق باحتمالات إبرام اتفاق نهائي، ذلك هو ما لا أريد أبدا أن أخوض فيه.. إذا لم يكن اتفاقا رائعا بالنسبة لنا فإننا لن نبرمه".



وقرر ترمب الشهر الماضي تأجيل زيادات في الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار كان من المقرر أن تسري في بداية مارس آذار، في إشارة فيما يبدو إلى نجاح المفاوضات حتى الآن. لكن عقبات ما زالت باقية.



وكان من المتوقع أن يعقد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة في فلوريدا في وقت لاحق هذا الشهر، لكن لم يتم تحديد موعد للاجتماع ولم تعقد محادثات مباشرة بين وفدي البلدين منذ أكثر من أسبوعين.



وذكرت بلومبيرغ يوم الخميس، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها، أن اجتماعا بين الزعيمين من المرجح بشكل أكبر أن يعقد في أبريل نيسان على أقرب تقدير.