كيف سيبدو "الحي المالي" في لندن بعد البريكست؟

لا يزال حي الأعمال أو ما يعرف بالحي المالي في لندن يجذب المستثمرين رغم أن الغموض الذي يحيط ببريكست قد يساهم في تأخير بعض قرارات الاستثمار، كما صرحت المسؤولة السياسية الرئيسية لمركز المال الأوروبي.

وقالت كاثرين ماكغينيس عضو المجلس السياسي لـ"سيتي أوف لندن" لفرانس برس على هامش السوق الدولية للعاملين في القطاع العقاري في مدينة كان الفرنسية "من شأن الإحباط والشكوك تأخير قرارات الاستثمار".

وتداركت "لكن حي الأعمال لا يزال يثير اهتماما وكنا نتوقع ذلك لأنه حتى لو سيتم إلغاء وظائف فهذا يشمل قسما محدوداً من الخدمات المالية".

وقدرت ماكغينيس بين ثلاثة آلاف و12 ألفا عدد الوظائف التي ستنقل من بريطانيا بحلول نهاية آذار/مارس.

وأوضحت أن هذا العدد أقل من التوقعات التي أعلنت بعد الاستفتاء على بريكست.

وقبل أيام من المهلة المحددة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال الغموض سيد الموقف بعد رفض النواب البريطانيين هذا الأسبوع المشروع المقترح من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ما يعني احتمال الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.

وصوت النواب الخميس على تأجيل هذا الخروج علما بأن على دول الاتحاد أن توافق عليه أيضا.