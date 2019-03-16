معارك ترمب تكبد أميركا خسائر ضخمة.. كم تبلغ؟

أظهرت دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين بجامعات أميركية بارزة أن المعارك التجارية للرئيس دونالد ترمب أفقدت #الناتج_المحلي الإجمالي الأميركي 7.8 مليار دولار في عام 2018.

وقال مؤلفو الدراسة إنهم قاموا بتحليل التأثير القصير الأجل للإجراءات التي اتخذها #ترمب ووجدوا أن #الواردات من الدول المستهدفة هبطت بنسبة 31.5 بالمئة، بينما تراجعت الصادرات الأميركية المستهدفة 11 في المئة.

ووجدوا أيضا أن مجمل الخسائر السنوية للمستهلكين والمنتجين من ارتفاع تكاليف الواردات بلغ 68.8 ملياردولار. وتظل الخسائر السنوية على المستهكلين والمنتجين هي الأبلغ في قياس الأثر الفعلي لنتائج هذه الرسوم على نطاق واسع من الاقتصاد.

وأعد الدراسة فريق من الخبراء الاقتصاديين من جامعة كاليفورنيا بركلي وجامعة كولومبيا وجامعة ييل وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (أوكلا) ونشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

وينتهج ترمب، الذي يصف نفسه بأنه "رجل #الرسوم_الجمركية سياسة تجارية حمائية لحماية قطاع الصناعات التحويلية الأميركي.

وتبادلت #واشنطن و #بكين فرض رسوم جمركية انتقامية في معركة استمرت شهورا. وفرض ترمب أيضا رسوما أثارت غضب #الاتحاد_الأوروبي وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين.