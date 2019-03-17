السعودية: تعديل احتساب الوعاء الزكوي للمؤسسات المالية

قال حمود الحربي المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن معدل الزكاة 2.5% لم يتغير بالسعودية كنسبة مئوية، لكن "الطريقة إلى الوصول للوعاء الزكوي هي التي تغيرت".

وأشار الحربي في مقابلة مع "العربية" إلى تعديلات أقرت أخيراً، تتضمن "تحسين إجراءات تحصيل الزكاة ووضع قواعد جديدة بخاصة للأنشطة المتطورة مثل الأنشطة المالية".

ووصف أنشطة التمويل بأنها "أنشطة لديها تنافسية عالية ومتطورة ومتغيرة بالعادة، وقد وضعت قواعد خاصة لهذه الأنشطة تصل إلى وعاء زكوي واضح جدا، ويأخذ بمصادر الأموال المستخدمة في هذه الأنشطة".

وتحدث عن أهم أهداف التعديلات بالوصول إلى "وعاء زكوي حقيقي وصحيح لهذه الأنشطة، وقد صدرت اللائحة المنظمة، وجرى وضع طرق وكيفية تحميل الزكاة من أجل الوصول إلى الوضوح في آليات احتسابها".

كما وصف الحربي عمل الهيئة بأنه يقوم على تحصيل "الزكاة وهي ضريبة شرعية والهيئة منوط بها تحصيل وجباية الزكاة وتحسين مستوى تحصيلها".

وقال إن اللائحة الجديدة "فيها 33 مادة تشمل ضوابط معينة لضمان الشفافية من الهيئة ومن المكلفين بدفع الزكاة، وسوف تؤدي إلى تحسين إجراءات تحصيل الزكاة".

وعن الشركات التي لا تحتفظ بدفاتر محاسبية، قال الحربي إن "التعامل معها سيكون بالأسلوب التقديري وبوضوح ومرونة".

يذكر أن الهيئة كانت قد نفت في بيان سابق رفع مقدار الزكاة على البنوك و المؤسسات المالية، لكن التعديلات الأخيرة أتت بتغييرات في طريقة احتساب الزكاة تأخذ بعين الاعتبار مصادر تمويل تلك الأنشطة وأرباحها.