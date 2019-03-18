كل ما تريد معرفته عن ترقية سوق السعودية اليوم

تبدأ أولى مراحل #ترقية_السوق_المالية_السعودية "تداول" للمؤشرين العالميين "فوتسي راسل" و"إس أند بي داو جونز" اليوم الاثنين، بحسب أسعار إقفال الـ14 من مارس.

من المرجح أن يجذب انضمام #السعودية إلى مؤشرات رئيسية لأسواق الأسهم الناشئة، اليوم الاثنين، نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة.

وستكون السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها مؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة، الذي تنضم إليه في مايو، وسيمنح "أم أس سي آي" المملكة وزناً يبلغ 2.7%، أي في منزلة بين روسيا والمكسيك.

وتأمل السعودية أن يعزز الانضمام، الذي يبدأ اليوم الاثنين، بدخول مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، مسعاها لأن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي.

ويقدر محللون، وفقاً لـ"رويترز"، أن ذلك كفيل بأن يسهم في جذب نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة في 2019. وسيفضي ذلك إلى زيادة الملكية الأجنبية من نحو 2 في المائة، وهي من أقل النسب في المنطقة، إلى 6%، وفقاً لتقديرات "المال كابيتال".

وبناءً على ما أعلنته #فوتسي راسل، فإن انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة على 5 مراحل.

وتبدأ المرحلة الأولى في 18 مارس الجاري بضم 10% من السوق، أما المرحلة الثانية فستكون في الـ22 من أبريل المقبل بضم 15% من السوق.

بينما المرحلة الثالثة تبدأ في الـ24 من يونيو، والرابعة في الـ23 من سبتمبر، والخامسة في الـ23 من ديسمبر المقبل، ويتم في كل منها ضم 25% من السوق.

ويأتي قرار فوتسي راسل بتنفيذ عملية الانضمام على مراحل بشكل رئيسي من أجل التخفيف من أثر تطبيقها على المؤشر ونتيجة ثقل وزن "تداول" من المؤشر.

ومن المتوقع أن تستحوذ " #تداول " على 2.7% من إجمالي قيمة المؤشر، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.6% عقب إدراج أرامكو في البورصة المحلية.

كما تتوقع فوتسي راسل أن تؤدي ترقية السوق السعودية إلى تدفق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لتكون سوقاً جاذبة للاكتتابات الأولية.

وسيتم ضم "تداول" لمؤشر #إس_آند_بي داو جونز على مرحلتين، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى في الثامن عشر من مارس الجاري بنسبة 50% من الوزن الإجمالي للسوق السعودية.