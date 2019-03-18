2.5 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية للعراق في 2018

عقد في العاصمة الرياض ملتقى أعمال البعثة التجارية #السعودية العراقية والذي يأتي لدعم #الصادرات_التجارية السعودية غير النفطية إلى العراق.



ومن المقرر أن يتاح للتجار السعوديين والعراقيين في العاشر من أكتوبر نقل بضائعهم براً عبر منفذ "جديدة عرعر" أقصى شمال السعودية، ما سيزيد من قيمة الصادرات التجارية السعودية غير النفطية إلى العراق، بعد ما حققته العام الماضي بقيمة صادرات بلغت 2.5 مليار ريال سعودي.

وقال السفير العراقي في السعودية قحطان الجنابي "هناك ساحة للتبادل التجاري ستكون على الحدود لتسهيل وتيسير وستكون جاهرة خلال شهر 10 المقبل".

وأتاح ملتقى أعمال البعثة التجارية السعودية العراقية للشركات والتجار فرصة للتعرف على منتجات البلدين من المواد الاستهلاكية وفي مقدمتها المواد الغذائية.

وبلغ حجم قيمة صادرات السعودية إلى العراق العام الماضي في قطاع الغذاء 662 مليون ريال.



وقال صالح السلمي، أمين لهيئة الصادرات "أحد أهداف هذا الملتقي هو تعزيز هذا الجانب وبحث الفرص المشتركة سواء بالتصدير المباشر أو الاستثمار المباشر بين الشركات السعودية ونظيرتها من الشركات العراقية".



أما قطاع مواد البناء فقد حل ثانياً للصادرات السعودية إلى العراق ، بقيمة تجاوزت الـ560 مليون ريال، وجاء قطاع المحركات وقطع غيار المركبات ثالثاً بقيمة بلغت 321 مليون ريال.

وساعدت الصادرات السعودية" في خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية.