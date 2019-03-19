السعودية: تفويض وزارة الاتصالات بتطوير قطاع البريد

قرر مجلس الوزراء السعودي بعد الاطلاع على ما قدمه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية تفويض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإشراف على قطاع البريد.

كما قرر المجلس تفويض الوزارة بوضع السياسات العامة لقطاع البريد وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.

وبموجب القرار تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد.

كما ينص القرار على قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد ، والرفع عما يستلزم تعديله منها.

وفي جانب آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.