السعودية: تمديد بدل 20% برواتب "الرقابة والتحقيق"

قرر #مجلس_الوزراء_السعودي استمرار صرف بدل "طبيعة عمل" بنسبة 20% من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق.

ويأتي هذا القرار بتمديد صرف بدل طبيعة العمل هذه لمدة 5 سنوات مقبلة، وفق الضوابط المحددة بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا.

ووافق المجلس على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية اللبنانية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.