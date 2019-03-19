بعثة صندوق النقد تزور تونس لمراجعة برنامج القرض

قال وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس توفيق الراجحي إن بعثة #صندوق_النقد_الدولي ستبدأ زيارة يوم 27 مارس/آذار الحالي تستمر أسبوعين لإجراء مناقشات تتعلق بالمراجعة الخامسة من برنامج القرض المبرم مع تونس.



تأتي الزيارة بعد نحو شهرين من زيادة الحكومة أجور حوالي 670 ألف موظف عمومي، في قرار دعا صندوق النقد تونس العام الماضي إلى تجنبه من أجل خفض عجز الميزانية.



وأفاد الراجحي اليوم "بعثة صندوق النقد ستزور #تونس من 27 مارس (آذار) إلى التاسع من أبريل (نيسان) لإجراء مناقشات بخصوص المراجعة الخامسة من #برنامج_القرض ". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.



وقعت تونس في 2016 قرضا مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار.

لكن تباطؤ #الإصلاحات_الاقتصادية عطل أحيانا تسلم بعض الشرائح. وحصلت تونس حتى الآن على 1.4 مليار دولار من إجمالي القرض.