"العمل" السعودية تعتزم توطين 20 ألف وظيفة في هذا القطاع

وقعت #وزارة_العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الثلاثاء مذكرة تعاون، تهدف إلى توطين 20,000 ألف وظيفة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة والمراجعة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.



وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقاً لتكامل الجهود وتظافرها بهدف تحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص، لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات ومنها قطاع المحاسبة.



ومن أبرز ما تضمنته المذكرة تولي الوزارة دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة ومراقبة تنفيذها، فيما تقوم هيئة المحاسبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع القوانين والأنظمة المتعلقة بإصدار التراخيص للمحاسبين واستحداث المناهج التعليمية والتدريبية في الجهات التعليمية بالمحتوى المعتمد من الهيئة، والعمل على تحقيق مستهدفات التوطين المتفق عليها بالمذكرة من خلال إعداد برامج ومبادرات لتأهيل الباحثين على العمل في ذات القطاع.





ووفقاً لبنود مذكرة التفاهم، سيتولى "هدف" تقديم برامج التمهير ودعم التوظيف للمهن المستهدفة، إضافةً إلى دعم برامج التدريب والتأهيل المقدمة من هيئة المحاسبين، لتمكين القطاع المحاسبي من تحقيق مستهدفات التوطين.



وأكدت فقرات المذكرة على ضرورة حصول ممارسي مهن المحاسبة والمراجعة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من هيئة المحاسبين عند التقديم للخدمات التالية (تعديل المهنة، وإصدار تأشيرات الاستقدام، وإصدار أو تجديد رخص العمل من خلال التسجيل المهني .



كما تضمنت بنود المذكرة الالتزام بعملية المتابعة والرصد لتنفيذ خطة التوطين في المهن المستهدفة، وتحديد قائمة المهن ذات الأولوية، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهات المعنية لصياغة آلية العمل وتقديم خطة مفصلة، ورفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل للأطراف المشتركة بما يضمن التنفيذ الفعال لبنود المذكرة.

وأكد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس "إن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعد الجهة المعنية بقطاع مهنة المحاسبة وتقويمها، حيث تعمل بكفاءة في تنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية في المحاسبة والمراجعة وبموجب المذكرة ستنفذ الهيئة من خلال خطة عمل ترتكز على مشاريع وبرامج تدريبية لتأهيل الباحثين عن عمل في القطاع المحاسبي وسنستهدف المهن ذات الأولوية لرفع نسبة الكوادر الوطنية فيها والتي منها محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات ،مراقب مالي ،مراجع داخلي ، مشرف مراجعة مالية ، وأكد المغامس ان تطبيق التسجيل المهني للوافدين والذي سيلزم جميع الوافدين العاملين في القطاع المحاسبي سيساعد بلا شك في حصر الاعداد الفعلية للعاملين في قطاع المحاسبة من الوافدين ووضع الخطط المستقبلية في توطينها والتي تتطلب قدرات وطنية متمكنة"

وأضاف المغامس "نأمل في أن تتكلل الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية "هدف" بالنجاح لما فيها من مصلحة تجاه المهنة المحاسبية والعاملين بها بالمملكة وبما يساهم بدوره في رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل ورفع إنتاجيتهم من خلال الممكنات المختلفة"