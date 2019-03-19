مسؤول بريطاني يمنع التصويت الثالث على بريكست لهذا السبب

قال رئيس البرلمان إن الحكومة لا تستطيع طلب تصويت ثالث بشأن صفقة #البريكست، إذا لم تجرِ عليها تغييرات تسمح للبرلمان بالتصويت عليها كخطة جديدة، محذراً تيريزا ماي من إعادة تقديم نفس الصفقة التي طرحت الأسبوع الماضي للتصويت، وتم رفضها بأغلبية 149 صوتاً.

ويعود القرار لقاعدة برلمانية عمرها 400 عام تمنع إعادة التصويت على الموضوع نفسه في دورة واحدة لمجلس العموم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه رئيسة الوزراء تريزا ماي من الحصول على دعم لاتفاق البريكست قبل قمة #الاتحاد_الأوروبي يوم الخميس المقبل، وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض الأسبوع الماضي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.