معيط: مصر تستهدف عجزا عند 7.2% ونموا اقتصاديا 6.1%

قال #وزير_المالية_المصري محمد معيط إن بلاده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 عند7.2 % ونموا اقتصاديا نسبته 6.1%.



وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران من العام التالي.



وتستهدف #مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى8.4 % في 2018-2019 مقارنة مع 9.8% في السنة السابقة.



وأضاف معيط في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة أن بلاده ليست في حاجة لطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019 .



وكانت #الحكومة_المصرية طلبت اعتمادا إضافيا للمصروفات بموازنة 2016-2017 بأكثر من 100 مليار جنيه.



وبلغ العجز الكلي في الربع الأول من موازنة السنة المالية الجارية 1.9%.



وقال معيط إن بلاده تستهدف تحقيق نمو اقتصادي عند 6.1 % في 2019-2020.



وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4 % في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2 % في الفترة ذاتها من السنة السابقة.



وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من #صندوق_النقد وقعته في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 .