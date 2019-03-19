HSBC: جهود هيئة سوق المال ساهمت بجذب المستثمرين الأجانب

أكد عبد الله سلمان، الرئيس التنفيذي للعمليات في HSBC العربية السعودية أن ضم #السوق_السعودي للأسواق الناشئة "فوتسي" و"إم إس سي أي" هو نتيجة لجهود كثيفة من تداول وهيئة سوق المال.

وأشار خلال لقاء له مع "العربية" إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة سوق المال و"تداول"، لجعل البنية التحتية للسوق السعودية جاذبة للمستثمرين الأجانب بشكل عام وهيأت البنية التحتية بشكل أكبر.

وتابع "من التحسينات التي عملت عليها الهيئة وتداول في الإجراءات والعمليات هو تغيير دورة المقاصة وإنشاء مركز المقاصة للأوراق المالية وغيرها الكثير من التحسينات التي عملت عليها خلال الفترة الماضية لجعل البنية التحتية جاهزة لاستقبال المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، بالإضافة لتسهيل القواعد لأخذ أكثر عدد من المستثمرين الأجانب".



وأضاف "تعمل حالياً الهيئة وتداول على إدراج منتجات جديدة للسوق المحلي، مثل المشتقات ومنتجات عالمية، وهو ما يعني أن إدراج هذه المشتقات في السوق السعودي سيدعم السوق ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب".