ماي تطلب تمديد بريكست.. فهل تتجه بريطانيا لخروج فوضوي؟

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسميا من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى الـ30 من يونيو المقبل.

وقال ماي في خطاب إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنها تطلب "تأجيل تفعيل المادة 50 حتى الثلاثين من يونيو 2019".

وأضافت ماي أنها تريد خروجا منظما من الاتحاد الأوروبي وأنها ستعيد الصفقة التي أبرمتها مع الاتحاد إلى البرلمان مرة أخرى لكنها لم تذكر متى.

وقد يؤدي رفض الاتحاد الأوروبي طلب ماي تأجيل بريكست إلى خروج فوضوي.

وفي سياق متصل حذر كبير مفاوضي #الاتحاد_الأوروبي بشأن البريكست " Michel Barnier" من أن أي إرجاء لموعد خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له ثمن سياسي واقتصادي لأنه سيمدد حالة عدم اليقين.

وأوضح بارنييه أن أي طلب من بريطانيا في هذا الشأن لا بد أن يكون مبررا بحجج داعمة، مشيرا إلى أن الأهداف وراء أي تمديد لموعد #البريكست هي التي ستحدد مدته.

ومن المقرر أن توجه رئيسة الحكومة البريطانية، #تيريزا_ماي ، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تطلب فيها تأجيل البريكست، المقرر في التاسع والعشرين من مارس.

لكن أي تأجيل لهذا الموعد يجب أن يأتي بموافقة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع.