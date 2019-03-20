مسؤول في نيوم: انتهاء بناء مدينة ضمن المشروع في 2020

ضمن "منتدى الأحساء الاستثمار 2019" تحدث الرئيس التنفيذي للتطوير الحضري في مشروع نيوم Antoni Vives، عن أبرز مستجدات المشروع في جلسة أدارتها الزميلة فاطمة الضاوي.

وقال خلال الجلسة إن المشروع مبني على أساليب حياة مختلفة وفرص استثمارية طموحة عبر استغلال الفرص التي تزخر بها المملكة العربية السعودية.

"قد أمضينا عاما كاملا في الاستراتيجيات ونحن الآن في خليج نيوم بدأنا في الحفر وعمليات البناء وعبر خطوط كبيرة وهي مقابلة لمنطقة شرم الشيخ في مصر".

وأشار إلى أنه كان يوجد تصور لعدد معين من القطاعات، ولكن العمل جعلنا نرى قطاعات كثيرة، ونحن نتحدث عن مدينة واعدة فيها مدن كثيرة وكل مدينة لها شخصية مستقلة وتحدثنا عن التنوع والتصنيع.

وقال "بالنسبة لنا ما نسميه بالمرحلة الأولى هي عملية وضع الاستراتيجية ومحاولة التعرف على الخطط، وقد بدأنا بناء مدينة على جزء من هذا المكان مساحتها حوالي 45 كيلومترا تستوعب نحو 40 ألف شخص، وستكون جاهزة خلال العام القادم".