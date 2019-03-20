السعودية: استثمارات بـ 20 مليار دولار لتطوير العلا

تستهدف #السعودية جذب استثمارات بـ20 مليار دولار لتطوير مشروع #العلا السياحي، وذلك بحلول العام 2035.

وسيتم العمل على جذب هذه الاستثمارات من خلال جولة ترويجية للمستثمرين ستبدأ قبل نهاية العام الجاري.

وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو مدني، أن تساهم هذه الاستثمارات في توفير 35 ألف وظيفة، وإضافة 120 مليار ريال للاقتصاد السعودي على مدى السنوات الـ17 المقبلة.

وأشار "مدني" إلى أهمية #الاستثمارات_الحكومية في المرحلة الأولى لبدء المشروع حتى يصل إلى المرحلة التي يستطيع فيها جذب الاستثمارات بشكل مستقل.