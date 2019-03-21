الأحساء تطرح أكثر من 15 فرصة للاستثمار في قطاعات متعددة

ناقش #منتدى_الأحساء للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، حيث تسهم هذه المدينة بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي للسعودية.

وطرحت الأحساء أكثر من 15 فرصة في قطاعات متعددة منها النفط والغاز والزراعة والسياحة.

وقال عبدالله النشوان، أمين غرفة الأحساء، "من خلال مسح استقصائي كامل لجميع القطاعات الزراعية والاستهلاكية والصناعية خرجنا بكتيب عن المناخ الاستثماري للأحساء وعدا ذلك انتقلنا إلى اختيار 15 فرصة في قطاعات مختلفة".

سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين "هذة تكون نواه وبذرة لبداية الكثير من الفرص للتجار والصناعيين. الفرص الاستثمارية كبيرة وهي تشجع المستثمرين".