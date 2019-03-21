السعودية تطلق مبادرة توطين مهن الصيدلة

أطلقت وزارة العمل #السعودية مبادرة #توطين مهن #الصيدلة في المملكة والتي تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية من المؤهلين للعمل في مجال الصيدلة امتداداً لمبادرات توطين القطاعات الاقتصادية والمهن الجاذبة.

وأضافت وزارة العمل عبر حسابها على "تويتر"، أن المبادرة تستهدف زيادة نسب التوطين بناء على عدد الباحثين والباحثات عن العمل من المؤهلين، واستثمار جاذبية المهنة وميزاتها لتوظيف المزيد من الكفاءات السعودية.

وكشفت أنها تستهدف التوسع في توطين مهن معينة بغض النظر عن القطاع أو المنشأة من خلال احتساب نسبة توطين مستهدفة بناء على معادلة حسابية عبر تحديد حد أدنى لعدد العاملين واستهداف المنشآت التي تتجاوز هذا الحد لتقليل الأثر الاقتصادي على المنشآت متناهية الصغر.