ترمب يربط وقف الرسوم بدرجة التزام الصين باتفاق التجارة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيبقي على الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى حين التأكد من امتثال بكين لأي صفقة تجارية.

وجاءت هذه التصريحات مخالفة للتوقعات بأن تقوم واشنطن برفع الرسوم كجزء من الهدنة التجارية الموقعة.

وأضاف ترمب أن مفاوضين تجاريين من الولايات المتحدة سيسافرون إلى بكين الأسبوع المقبل لاجراء جولة أخرى من المحادثات.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة #التجارة_الصينية، اليوم الخميس، إن وفداً تجارياً أميركياً بقيادة الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة #ستيفن_منوتشين سيزور بكين يومي 28 و29 مارس لعقد جولة جديدة من المفاوضات.



وقال قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة #التجارة_الصينية، للصحافيين في إفادة روتينية إن نائب رئيس الوزراء ليو خه سيزور الولايات المتحدة في أوائل أبريل/نيسان لإجراء المزيد من المحادثات.

ويأتي ما أعلنته وزارة التجارة الصينية عقب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أول أمس أن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها على الصين لإجبارها على التفاوض بشأن اتفاق تجاري قد تبقى "سارية المفعول لفترة طويلة".

ويريد ترمب إبقاء هذه الرسوم المفروضة على أكثر من 250 مليار دولار من المنتجات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة "لأننا نريد أن نتأكد من أننا إذا أبرمنا اتفاقية مع الصين، فإنها ستحترمها"، وأن المفاوضات التي تكثفت مع بكين منذ بداية العام "تسير على ما يرام".