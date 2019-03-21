هل نفدت أوراق تيريزا ماي في ملف بريكسيت؟

أكد الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan أن طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمديد الموعد النهائي للبريكست ثلاثة أشهر لن يقلل من حالة عدم اليقين.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي Donald Tusk أن التمديد القصير لخروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي أمر ممكن، لكنه مشروط بتصويت البرلمان البريطاني على خطة ماي بأسرع وقت ممكن.

ويفتح هذا التأجيل قصير المدى لموعد #بريكست حتى نهاية يونيو يفتح الباب أيضا أمام خطر الخروج من دون اتفاق.

ويتوجه زعيم المعارضة جيريمي كوربن إلى بروكسل لتقديم خطة بديلة لخطة ماي، حيث قال إنه يمكن الحصول على إجماع عليها في البرلمان البريطاني.

وكان رئيس البرلمان البريطاني قد صرح قبل يومين أن الحكومة لا تستطيع طلب تصويت ثالث بشأن صفقة بريكست، إذا لم تجرِ عليها تغييرات تسمح للبرلمان بالتصويت عليها كخطة جديدة، محذراً تيريزا ماي من إعادة تقديم نفس الصفقة التي طرحت الأسبوع الماضي للتصويت، وتم رفضها بأغلبية 149 صوتاً.

ويعود القرار لقاعدة برلمانية عمرها 400 عام تمنع إعادة التصويت على الموضوع نفسه في دورة واحدة لمجلس العموم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه رئيسة الوزراء تريزا ماي من الحصول على دعم لاتفاق البريكست قبل قمة #الاتحاد_الأوروبي اليوم الخميس.

وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض الأسبوع الماضي الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.