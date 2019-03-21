شركات بريطانية تخشى "طوارئ وطنية" بسبب "بريكست"

حذرت نقابات وشركات بريطانية من حالة طوارئ وطنية بسبب تعثر إقرار صفقة أو خطة مقبولة لتنفيذ الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي، في مقابلة مع "العربية": إن "مؤشر المفاجآت الاقتصادية" يحمل تباينا في التوقعات في أوروبا وبريطانيا، ويزيد من الضغوط على البريطانيين، مستبعداً أن يكون بمقدور الخطوات الحكومية الخروج من مأزق "بريكست" في الوقت الحالي.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها تأسف بشدة لقرارها بشأن السعي لتأجيل خروج بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي وحثت أمس نواب البرلمان البريطاني الذين رفضوا خطتها مرتين، لدعمها الآن.

وقالت ماي في بيان من مقر إقامتها في دواننج ستريت "أشعر شخصياً بالأسف الشديد على هذا التأجيل".

وأضافت "آمل بشدة في أن يجد (النواب) سبيلا لدعم اتفاق "بريكست" الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي يتماشى مع (نتيجة) الاستفتاء وهو أفضل اتفاق. سأواصل العمل ليل نهار لتأمين الدعم" لهذا الاتفاق.

وتابعت قائلة "لكني لست مستعدة لتأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو".