صندوق سعودي يمول صادرات للبحرين بـ300 مليون دولار

وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقية مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز في البحرين، لتمويل صادرات سعودية المنشأ لمشاريع في البحرين بقيمة 300 مليون دولار.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، إن شروط الاتفاقية تقليدية ولا توجد شروط مختلفة عن تلك المتبعة عادة في البرنامج.

وتهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات الشركة القابضة للنفط والغاز البحرينية، من منتجات الصناعات التحويلية السعودية، المستخدمة في مشاريع تطوير القطاع النفطي في البحرين.

وقال آل خليفة "هناك مجموعة كبيرة من الشركات السعودية التي ستقوم بعملية التصدير ضمن الاتفاقية، والشروط في الأصل تستهدف تشجيع المنتج السعودي لتحفيز القطاع الخاص السعودي".

وأضاف أنه يجري الحديث عن إنشاء بنك صادرات مستقل.

وبشأن البئر الضخمة التي أعلن اكتشافها في البحرين، قال آل خليفة: "نحن في المراحل الأخيرة من حفر البئر الأولى التجريبيى، وسيتم الإنتاج منها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وسوف يستمر الإنتاج التجريبي لعدة أشهر".

وأكد آل خليفة أن التعاون مستمر بهذا الخصوص مع "أرامكو" السعودية، لأن لديهم مكمنا مشابها في الجافورة.