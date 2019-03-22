انخفاض قياسي لطلبات إعانة البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة #البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يشير إلى استمرار الأوضاع القوية لسوق العمل، رغم تباطؤ وتيرة نمو الوظائف، بعد مكاسب قوية في العام الماضي.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية هبطت بمقدار تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 221 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من مارس. وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتُظهر زيادة بأكثر من ألف طلب تم تلقيها عن التقديرات السابقة.



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الطلبات إلى 225 ألفا في أحدث أسبوع.



وارتفع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار ألف طلب إلى 225 ألفا الأسبوع الماضي.



وأبقى الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على #أسعار_الفائدة بدون تغيير أمس الأربعاء، وتخلى صانعو السياسات عن التوقعات بمزيد من رفع الفائدة هذا العام.



وبلغ معدل البطالة 3.8%، بينما حققت الأجور في فبراير أقوى نمو سنوي لها منذ 2009.