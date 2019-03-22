ترمب: من المرجح إبرام اتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة تلفزيونية بُثت اليوم الجمعة، إن #المفاوضات_التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحرز تقدما، وإن الاتفاق النهائي سيتم إبرامه على الأرجح.



وردا على سؤال بشأن تصريحاته السابقة المتعلقة ببقاء #الرسوم_الجمركية الأميركية المفروضة على #السلع_الصينية لفترة من الوقت، قال ترمب أيضا لشبكة فوكس بيزنس، إنه لا مشكلة في المفاوضات التجارية.