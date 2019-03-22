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ترمب: من المرجح إبرام اتفاق تجاري مع الصين

المصدر: واشنطن - رويترز
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مقابلة تلفزيونية بُثت اليوم الجمعة، إن #المفاوضات_التجارية بين الولايات المتحدة والصين تحرز تقدما، وإن الاتفاق النهائي سيتم إبرامه على الأرجح.

وردا على سؤال بشأن تصريحاته السابقة المتعلقة ببقاء #الرسوم_الجمركية الأميركية المفروضة على #السلع_الصينية لفترة من الوقت، قال ترمب أيضا لشبكة فوكس بيزنس، إنه لا مشكلة في المفاوضات التجارية.

كلمات دالّة

#الرسوم الجمركية, #السلع الصينية, #المفاوضات التجارية

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