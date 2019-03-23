السعودية: 3 مليارات ريال لتطوير تقنيات 100 مصنع

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، تطوير استراتيجية بالتعاون مع هيئة #المدن_الصناعية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لتحويل 100 مصنع إلى تقنيات #الثورة_الصناعية_الرابعة.

ورصد الصندوق بحسب ما نقلت عنه صحيفة اليوم، مبلغ 3 مليارات ريال لتمويل هذه المصانع خلال الثلاث السنوات المقبلة، لتكون لبنة التغيير والتطوير للمصانع السعودية، مؤكداً ان المجال مفتوح لجميع المصانع للاستفادة من هذا البرنامج.

وتأتي هذه الخطوات في ضوء الإقبال الجيد من قبل #المصانع_السعودية للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، وفي إطار إطلاق صندوق التنمية الصناعية برنامج "تنافسية" المخصص لرفع كفاءة وفاعلية المصانع القائمة لزيادة منافستها في #الأسواق المحلية والعالمية.

ويقوم البرنامج بتمويل مشاريع التحديث والتطوير الخاصة بالمصانع الحالية وذلك لتخفيض تكاليف استهلاك الطاقة، ولرفع الكفاءة عن طريق إحلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

ويوفر برنامج "تنافسية" التمويل الهادف لتعزيز كفاءة الطاقة وتمويل متخصص بمشاريع التحول الرقمي الصناعي بهدف رفع كفاءة المصانع المحلية، ومواكبة المصانع العالمية، من حيث تكاليف وجودة الإنتاج.

وبذلك فتح صندوق التنمية الصناعية السعودي المجال لجميع المصانع العاملة في المملكة للاستفادة من هذا البرنامج سواء كانوا عملاء حاليين، أو ممن لم يسبق لهم التعامل مع الصندوق.